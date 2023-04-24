تعرف على شروط هامة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 11:28 صباحاً - تعلن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر بشكل دورى كل عام عن احتياجها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ونوضح في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.

-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.