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تعرف على شروط هامة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 11:28 صباحاً - تعلن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر بشكل دورى كل عام عن احتياجها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ونوضح في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 

 

-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

 

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

 

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

 

-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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