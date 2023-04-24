الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء وانخفاضها الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 11:28 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس خلال فترات النهار، مما يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأجواء مائلة للدفئ على السواحل الشمالية، وتكون السواحل الشمالية أقل بدرجات الحرارة من القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء بين الحارة لشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن الطقس خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاض بدرجات الحرارة ويكون ملحوظا بساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، خصوصا مع وجود نشاط نسبي فترات المغرب وخلال ساعات المساء، وهذا النشاط يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس خلال فترات الليل، مع وجود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي فرص أمطار خفيفة ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية أحيانا، ولكن محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات الشمالية لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار عليها اليوم، وهذه الأجواء تستمر غدا الثلاثاء، ومع يومي الأربعاء والخميس من المتوقع وجود ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة، ثم تعاود مرة أخرى بالانخفاض من يوم الجمعة.

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم ارتداء ملابس خفيفة مساءا أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات، وحتى لا يصابو بنزلات البرد، موضحة أن درجات الحرارة ترتفع في فترات الظهيرة وتنخفض بالصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة، مشددة على ضرورة اصطحاب جاكيت خفيف أثناء الخروج فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت غانم، أنه يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس فترات طويلة فترة الظهيرة، منوهة أن حالة الطقس مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الـ2 متر على البحرين، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تعود للظهور مرة أخرى من الغد في ساعات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ولكن الشبورة المائية تؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية لن يؤثر على حركة المرور بشكل كبير.