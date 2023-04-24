إكسترا نيوز: قنصلية مصر بالسودان مفتوحة لاستقبال أى مصرى فقد أوراقه

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن 1500 مواطن عبروا الحدود، من بينهم بعض الرعايا الأجانب، وأيضا عدد من السودانين الذين قدموا الشكر للدولة المصرية على حسن الاستقبال والضيافة.

ووصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.

ولقيت سرعة إنهاء الإجراءات استحسان الطلاب المصريين، والمواطنين السودانيين من قررا الانتقال إلى مصر، وقدموا شكرهم لمؤسسات الدولة.