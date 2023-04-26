الأوقاف: إقامة برنامج المنبر الثابت فى 1000 مسجد بكل المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت فى 1000 مسجد على مستوى جميع محافظات مصر ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم تحت عنوان: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.





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