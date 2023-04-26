اختيار مركز الاستشارات الجيولوجية والبيئية بجامعة دمنهور للإشراف على تنفيذ أعمال المياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:23 مساءً - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دور الجامعات المصرية في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى الدور المحورى للجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وخاصة فيما يخدم أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة، ومنها المياه والطاقة، لافتًا إلى أهمية المراكز الاستشارية بالجامعات فى خدمة المجتمع وإحداث التنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وفى هذا الإطار، أشار د.عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى قيام مركز الاستشارات الجيولوجية والبيئية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة دمنهور بالإشراف علي تنفيذ الاستشارات الفنية اللازمة لتوفير احيتاجات مصنع شركة تكنولوجيا الأخشاب "ووتك" بادكو بمحافظة البحيرة من المياه، والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة بمحافظة البحيرة، موضحًا أن مصنع شركة تكنولوجيا الأخشاب (ووتك) يعد المصنع الثاني عالمياً والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، مما يسهم في التخلص من السحابة السوداء التي تنتج عن حرق قش الأرز، ويأتى ذلك ضمن الخطة البحثية لجامعة دمنهور التى تتماشى مع احتياجات المجتمع المحيط من خلال توظيف إمكانيات الجامعة (البشرية والمادية) لتقديم الخبرات الفنية والاستشارات العلمية، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخي كأحد مخرجات مؤتمر قمة المناخ (COP27).

ومن جانبه، أوضح د. إلهامي علي ترابيس عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور أن توفير المياه اللازمة لتشغيل مثل تلك المشروعات العملاقة يعد من أكبر التحديات التي تواجه استدامة هذه المشاريع، وخاصة إن كان مصدر المياه الصالحة للاستعمال غير متوفر، مما يدفع القائمون علي اتخاذ القرار إلى اللجوء إلى مصادر مياه غير تقليدية مثل: تحلية مياه البحر بعد توفيرها من خلال آبار جوفية، يتم حفرها بناءً علي دراسات فنية متخصصة مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي عند تنفيذ الآبار، مؤكدًا أهمية هذا التعاون فى إتاحة فرص للطلاب للتدريب أثناء تنفيذ أعمال الإشراف علي تنفيذ الأعمال بالمشروع، فضلاً عن تعريف الطلبة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة بجميع محافظات الجمهورية.

كما أشاد المهندس/ أحمد بركة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الأخشاب -إحدي شركات وزارة البترول- بالتعاون والدعم الفني الذي يقدمه مركز الاستشارات الجيولوجية والبيئية أثناء أعمال الدراسات الاستكشافية وحفر الآبار الجوفية؛ لتوفير المياه اللازمة لتشغيل محطة التحلية الذي يتم تنفيذها بمعرفة شركة بتروجيت المقاول التنفيذي للمشروع، وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتقنين وتشغيل الآبار.