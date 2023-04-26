القائم بأعمال السفير الأمريكى يعزى مصر فى مساعد الملحق الإدارى بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - أعرب القائم باعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جون ديروشر، عن تعازيه فى وفاة السيد محمد الغراوى مساعد الملحق الإدارى بسفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، الذى استشهد امس الأول الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.





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