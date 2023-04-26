«حياة كريمة» فى كفر الشيخ.. مستقبل مشرق للأجيال الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشهد المحافظة، بحسب محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، مشروعات كثيرة فى البنية التحتية فى جميع المجالات، أبرزها، إنشاء وتجديد 54 مدرسة بنسبة تنفيذ 100% بقرى مطوبس، وتنفيذ 10 مجمعات خدمية وزراعية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء 6 نقاط إسعاف وتبطين 8 ترع وجار تأهيل 7 أخرى.
كما تشهد تنفيذ 16 مشروع مياه شرب، وجار العمل فى 7 أخرى، وتنفيذ 58% من أعمال إنشاء 43 مشروع صرف صحى، والانتهاء من 10 مراكز شباب وملاعب نجيلية، وتنفيذ 10 مشروعات بنسبة 100% ووحدات صحية وطب أسرة، وتطوير مستشفى مطوبس بنسبة تنفيذ 73%.
وجار إنشاء 6 مراكز تضامن، ومراكز تنمية أسرة وتأهيل اجتماعى، وإنشاء 18 عمارة سكنية، بنسبة تنفيذ 90%، واستكمال إنشاء 5 أسواق نموذجية و4 مواقف سيارات، وتنفيذ إنشاء 5 مشروعات حماية مدنية و9 مكاتب بريد.
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