تقديم الرعاية الطبية المنزلية لـ 73.8 ألف مواطن بمحافظات التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك وأيام إجازات عيد الفطر، مشيرة إلى تخطى تحقيق مستهدفات المبادرة نسبة 100%، ونجاحها فى تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أنه نجحت المبادرة فى تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لـ 73.843 ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، إضافة إلى تسليم 88.913 ألف جرعة دوائية من الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم.

وأضاف أنه، شملت نتائج المبادرة تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى لأكثر من 350 ألف مواطن من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الأربع حول أهم الإرشادات الصحية والأنظمة الغذائية السليمة، كما لفتت إلى تحويل 2570 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة إلى مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات لاحتياجهم للمستويات الأعلى فى الخدمة أثناء الكشف بالمبادرة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بنجاح مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وتخطى تحقيق مستهدفاتها نسبة 100%، مثمنًا جهود كل القائمين عليها، وموجهًا الشكر إلى كل الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، والبالغ عددها 135 فريق طبى، لتنفيذهم أعمال المبادرة على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها.

وتابع: "أنَّ مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" ساهمت فى تعزيز ثقة المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل فى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من قِبل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تساهم فى تعزيز مبدأ الصحة والوقاية للأفراد من الأمراض المزمنة أو مضاعفاتها، مؤكدًا أن حملات طرق الأبواب هى الأكثر نجاحًا وتأثيرًا فى المجتمع".

يذكر أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية كانت أطلقت مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك، كما امتدت المبادرة لتقديم خدماتها أيام أجازة عيد الفطر، وذلك فى إطار جهود الهيئة لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.