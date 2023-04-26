800 ألف طالب.. استعدادات «التعليم» لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أبرز المعلومات عن استعدادات الوزارة لامتحانات الدبلوما الفنية - السبت 20 مايو 2022: بدء الامتحانات العملية. - السبت 27 مايو: بدء الامتحانات النظرية. - تم إعلان جداول الامتحانات إلكترونيا من هنـــــا - الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها واختيار رؤساء اللجان والأعضاء المشاركين فى عملية التصحيح ورصد الدرجات. - تعقد الامتحانات ورقيا فى لجان مؤمنة. - التصدى لمحاولات الغش ومعاقبة أى طالب يتم ضبطه يحاول الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة الامتحان ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعى. - 22 لجنة إدارة و25 لجنة نظام ومراقبة، وأكثر من 3000 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. - لا يتجاوز عدد الطلاب داخل لجان سير الامتحان 20 طالبا. - تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات والإدارات بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة انضباط الامتحانات والتواصل مع رؤساء اللجان والكنترولات لتذليل أى عقبات تواجه رؤساء اللجان، ومتابعة وصول أسئلة الامتحانات إلى المدارس التى تعقد بها الامتحانات، وأيضا عودة كراسات الإجابة إلى الكنترولات. - تبدأ الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا. - تستمر الامتحانات أيام العطلات الرسمية إذا مااعترضت سيرها ماعدا أيام الجمعة. - توزيع المواد الدراسية على أيام الامتحان وفقا للجدول الخاص بكل شهادة. شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالى 2023 -ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% للدروس العملية والتدريبات المهنية، بصرف النظر عن الغياب. - يشترط حضور الطالب 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية. - بالنسبة للطلاب المتقدمين وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، يشترط لحضور الطالب التقييم النهائى، اجتياز جميع وحدات البرنامج للصف الثالث الثانوى، وتحقيق نسبة الحضور المقررة فى القانون. - بالنسبة للطلاب المقيدين لدبلوم المدارس الزراعية، يشترط لدخول الامتحان حصول الطالب على 60% من الدرجة المخصصة للتدريبات فى المصانع "تخصص تصنيع زراعى، وتخصص استصلاح أراضى وميكنة زراعية".

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