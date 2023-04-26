خبير زراعى: مصر لديها صوامع تمكنها من تخزين 5.5 مليون طن قمح

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز للمزارعين لتوريد القمح، ما جعلها تقدم حافزا استثنائيا بحوالى 250 جنيها على كل أردب، ليصل سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، وهو سعر لم يكن موجودا من قبل.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها سعة تخزينية كبيرة للأقماح المحلية تفوق الـ5.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن استلام القمح من المزراعين سيكون تابعا للصوامع الخاصة بوزارة التموين والبنك الزراعى والقطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم رفع كفاءة نحو 25 صومعة، وزيادة عدد صوامع تخزين القمح، ليواكب المشروعات التنموية الجديدة فى الزراعة، مثل الدلتا الجديدة وإحياء مشروع توشكى، إضافة إلى وجود خطة محكمة لتوزيع التقاوى على المزارعين، والتى تعطى إنتاجية عالية.