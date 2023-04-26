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جاء ذلك بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، والسيد اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.
ويشهد المعرض الذى يستمر على مدار يومين، مشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقى من عدد من محافظات الجمهورية، ويعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثى المميز فضلا عن العبايات العربية بنوعيها « حريمى – رجالي» والتى تتنوع ما بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسورات العبايات التى تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المنتجات التراثية واليدوية الأخرى التى تتميز بها سيناء والمحافظات المصرية المشاركة فى المعرض.
وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والحضور من أهالى محافظة شمال سيناء والاستماع لآرائهم وطلباتهم، مؤكدة على حرص وزارة التضامن الاجتماعى على تكرار تنظيم المعرض مرة أخرى فى محافظة شمال سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج تفتتح معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا» بشمال سيناء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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