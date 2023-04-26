تشكيل مانشستر سيتى ضد أرسنال فى الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:24 مساءً - أعلن ناديا مانشستر سيتي وأرسنال، عن التشكيل الرسمي للمباراة المنتظرة بين الفريقين، المقرر لها فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:



حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، والكر.

الوسط: جوندوجان، رودرى، كيفن دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند، بيرناردو سيلفا.

تشكيل السيتي

فى المقابل يخوض أرسنال المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمي: رامسديل.

الدفاع: زينيتشينكو، هولدينج، جابرييل ووايت.

الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، خيسوس، ساكا.

تشكيل ارسنال

ويحتل نادي ارسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة جمعها في 32 مباراة استطاع خلالها الفوز في 23 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 77 هدفاً وتلقي 34.

بينما يحل نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 78 هدفاً وتلقي 28 ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد أرسنال في 135 مباراة استطاع فيها السيتزنز من الفوز في 37 لقاء والتعادل في 34، بينما فاز المدفعجية في 64 مواجهة.