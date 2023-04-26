مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT 

جدة - نرمين السيد - أولا : مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة ☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة و ربع صباحا . ☆ قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان ١١:٤٠ م . ☆ قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة ١١:٥٠ م . ☆ قيام آخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة و من المنيب ١٢:٠٠ ص . ☆ قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور فى إتجاه الكيت كات 11:31 م . ☆ قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات فى إتجاه عدلى منصور 12:05 ص . ☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٣٠ ص . ☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص . ☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص . ثانيا مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT : ☆ قيام أول قطار من محطة بدر فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 5:50 صباحا. ☆ قيام أول قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا. ☆ قيام أول قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا. ☆ قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 6:23 صباحا. ☆ قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) فى اتجاه محطة عدلى منصور الساعة 7:09 صباحا. وتكون مواعيد آخر قطارات LRT كالتالى: ☆ قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء. ☆ قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.

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