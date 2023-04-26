عاجل- تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدفع بـ3 قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك اليوم وغدا الخميس.





والقطارات التى سيجرى الدفع بها، هى: قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء، الساعة 20:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس، وقطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان القاهرة يقوم من أسوان اليوم، الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس، وقطار 1939 مخصوص VIP أسوان القاهرة يقوم من أسوان غدا الخميس، الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة.

كما سيجرى تسيير: قطار 1940 مخصوص أسبانى القاهرة أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الأربعاء الساعة 21:50 مساء، ويصل أسوان غدا الخميس الساعة 10:05 صباحاً، وقطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الساعة 22:40 مساء ويصل أسوان غدا الساعة 12:00 مساء، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بقطارين "روسى ثالثة احتياطى" بأسوان لقيامهم بنقل الركاب فى أى وقت، إذا تتطلب الأمر ذلك.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.