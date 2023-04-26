النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:29 مساءً - وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدفع بثلاثة قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان، وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة، وذلك يومى الأربعاء والخميس الموافقين 26-27 / 4 / 2023، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.. وبيانها كالآتى:

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة 20:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس .

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس.

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023 الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة

4- تشغيل قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/ 2023 الساعة 21:50 مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023 الساعة 10:05 صباحاً

5- تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/ ٤ / 2023 الساعة 22:40 مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27/4/2023 الساعة 12:00 مساء

وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك .