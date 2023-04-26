عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف تفاصيل التصور النهائى للجلسة الافتتاحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:30 مساءً - أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم شهد مناقشة التجهيز للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الأربعاء القادم، وما بعد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف الكشكي، أن مجلس الأمناء انتهى من ترتيب الجلسات، وأن هناك العديد من القضايا التى سيشملها الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مقسمة على 103 قضايا، سيتم مناقشتها على مدار الجلسات، وأبرزها قضية الأحداث التى تدور فى السودان.

وعن أهمية الحوار الوطني بالنسبة للمواطنين، قال الكشكي: "الحوار الوطني، يعكس مدى الديموقراطية، ومشاركة جميع الأطياف فى اتخاذ القرار بالجمهورية الجديدة، وأن المصلحة العامة فى النهاية هي الفاصلة".

وأشار إلى أن الحوار الوطني، يعمل فى المقام الأول على مصلحة المواطن، ويعكس مشاركة جميع القوى السياسية في اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمواطن.