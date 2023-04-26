جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول ضد وست هام فى الدقيقة 18.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:30 مساءً - سجل جاكبو هدف ليفربول الأول ضد وست هام في الدقيقة 18، لتصبح النتيجة 1-1 بعدما تقدم أصحاب الملعب عبر باكيتا فى الدقيقة 12 من المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وست هام ضد ليفربول

يسعى نادي ليفربول ضد وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة من العاصمة الإنجليزي بنقاط المباراة في رحلة البحث عن أحد مراكز المقدمة المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز صعب خارج الأرض أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الماضية وسجل محمد صلاح هدف الحسم في اللقاء.ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل وست هام الجولة 33 وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 15 مواجهة وتسجيل 33 هدفا وتلقي 41.

بينما يحل نادي ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8 وتسجيل 59 هدفاً وتلقي 38 هدفا.

وتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى بالتشكيل الأساسى لليفربول الذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

وجاء تشكيل وست هام ضد ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: كوفال - زوما - نايف أكرد - كريسويل

خط الوسط: ديكلان رايس - باكيتا - سوستشيك

خط الهجوم: بوين - أنطونيو - سعيد بن رحمة.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي مباريات الفريقين تاريخياً بواقع 9 أهداف بالشراكة مع جون توشاك، وستيفن جيرارد نجمي الريدز سابقًا.

وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفاً أو أكثر في مباراة وست هام اليوم سينفرد بصدارة هدافي مباريات الفريقين عبر التاريخ.

وعلى الصعيد الفردي شارك محمد صلاح في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول خلال الموسم الحالي استطاع خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصنع 7 آخرين بمجموع 23 هدفاً ساهم فيهم.