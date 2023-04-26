أسئلة موضوعية أقل.. 15 توجيها من التعليم قبل طباعة امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير على عدد من الضوابط فى إعداد مواصفات الورقة الامتحانات، وإجراءات متعلقة بمراجعة ورقة الأسئلة قبل الامتحان وقبل التصحيح.

تعليمات وزير التعليم قبل طباعة امتحانات الثانوية العامة

- الابتعاد عن أى توجهات عند وضع الأسئلة.

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة لدى الطلاب والمستويات العلقية ونواتج التعلم الحقيقية.

- أسئلة الامتحانات تقسم كالتالى: 30% للفهم، 40% للتطبيق، 30% لحل المشكلات والإبداع.

- أسئلة الاختيار من متعدد محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة.

- بدائل إجابات أسئلة الاختيار من متعدد قصيرة.

- مراعاة عدد خطوات الحل.

- صياغة الأسئلة بأسوب سليم خالى من الأخطاء، وتدرجها من السهل إلى الصعب.

- الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية فى الورقة الامتحانية عن 15% من إجمالى عدد الأسئلة.

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" لمنح فرصة كافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

- مراعاة تدرج مستوى الأسئلة فى جميع النماذج.

- وضع الدرجة بجوار كل سؤال نظرا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين.

- موضوع التعبير فى امتحان اللغة العربية يكون افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.

- بخلاف لجنة وضع الأسئلة، تشكل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء تصحيح الامتحان مكونة من 10 خبراء؛ للتأكد من التزام النموذج بالمعايير الموضوعة.

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى.

- تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سواء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.

وينقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد (موضوعية)، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويؤدى الطلاب الامتحان بنظام Open book حيث تسلمهم الوزارة كتيب مفاهيم يتضمن أبرز القوانين والخرائط والصور والمفاهيم المتعلقة بالمنهج، حتى يتفرغ لفهم محتوى كل مادة بعيدا عن الحفظ.