مانشستر سيتي يضرب أرسنال بثنائية فى الشوط الأول بقمة الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:27 مساءً - تفوق مانشستر سيتي، على مضيفه فريق أرسنال بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الأول، بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس أرسنال.

وأضاف جون ستونز ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، من ضرية رأسية قوية، سكنت على يسار حارس أرسنال.

وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، والكر.

الوسط: جوندوجان، رودرى، كيفن دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند، بيرناردو سيلفا.

فى المقابل يخوض أرسنال المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمي: رامسديل.

الدفاع: زينيتشينكو، هولدينج، جابرييل ووايت.

الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، خيسوس، ساكا.

ويحتل نادي ارسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة جمعها في 32 مباراة استطاع خلالها الفوز في 23 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 77 هدفاً وتلقى 34.

بينما يحل نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 78 هدفاً وتلقي 28 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد أرسنال في 135 مباراة استطاع فيها السيتزنز الفوز في 37 لقاء والتعادل في 34، بينما فاز المدفعجية في 64 مواجهة.