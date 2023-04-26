جدة - نرمين السيد - ورصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز الإجراءات الواجب اتباعها منها ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا، وتقديم شهادة الـ QR Code، وألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر.
ومن أبرز الإجراءات التى شددت عليها وزارة الصحة، التطعيم ضد الالتهاب السحائى خلال آخر 3 سنوات، واصطحاب أصحاب الأمراض المزمنة الأدوية المناسبة فضلًا عن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال موسم الحج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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