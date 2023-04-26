الشبكة القومية: زلزال بقوة 5.5 ريختر على بعد 600 كم متر عن السلوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشبكه القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال قلبل قليل، فى اليونان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد حوالى 600كم متر عن السلوم، شعر به بعض المواطنين فى المدن المصرية.





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