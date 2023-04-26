برباعية رائعة .. مانشستر سيتي يقسو على أرسنال فى قمة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:24 مساءً - حسم مانشستر سيتي، قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، بفوزه على ضيفه فريق أرسنال، بنتيجة 4 - 1، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".

سجل النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الأول، بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس أرسنال.

وأضاف جون ستونز ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، من ضرية رأسية قوية، سكنت على يسار حارس أرسنال.

وفى الشوط الثاني عزز دي بروين من تقدم مانشستر سيتي، بإضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 54، من تسديدة سكنت على يسار حارس الجانرز.

وأحرز روب هولدينج هدف أرسنال الوحيد فى الدقيقة 86، من تسديدة قوية سكنت شباك حارس السيتي. واختتم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، رباعية السيتي، فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبقى أرسنال فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة، فى الوصافة مع تبقى له مباراتان مؤجلتان.

وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، والكر.

الوسط: جوندوجان، رودرى، كيفن دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند، بيرناردو سيلفا.

فى المقابل خاض أرسنال المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمي: رامسديل.

الدفاع: زينيتشينكو، هولدينج، جابرييل ووايت.

الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، خيسوس، ساكا.