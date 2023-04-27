أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقعَّت هيئة الأرصاد الجوية فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، والمنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، أنَّ يكون الطقس مائلًا للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.





وكشفت "الهيئة" عن طقس 6 أيام: طقس الخميس وأشارت الهيئة فى تقريرها أن طقس الخميس يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. الجمعة 28 أبريل ويشهد يوم الجمعة 28 أبريل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وينحسر نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. السبت 29 أبريل

تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وينحسر نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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