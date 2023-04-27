الصحة تنصح المقبلين على الحج بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابات المعدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على موسم الحج، فهناك شروط إجبارية وضعتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية شرطا لدخول المملكة، ولابد أن يلتزم بها المقبل على أداء مناسك الحج.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أهم تلك الإجراءات اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، سواء كان له جرعتين من كافة التلقيحات أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع إثبات ذلك بشهادة، وألا يكون مر على آخر لقاح 6 أشهر، بالإضافة إلى التطعيم ضد الالتهاب السحاقي".

وقال: "أما النصائح الطبية التي تقدمها وزارة الصحة، اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، من خلال تطهير الأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة واستخدام المنديل في حال العطس والسعال، وعدم التقبل والعناق".