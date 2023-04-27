الأرصاد: ظاهرة قوية تؤثر على طقس الخميس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بينما تتمثل أهم الظواهر الجوية اليوم فى نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والاتربة احيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .