الصحة: التطعيم ضد كورونا شرط لـ أداء فريضة الحج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا قبل السفر لأداء فريضة الحج، على ألا يتجاوز وقت الجرعة ستة أشهر، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الأولى" المصرية، مساء أمس الأربعاء، إن اكتمال أخذ جرعات التطعيم ضد كورونا، للمسافر مع تقديم الشهادة التى تثبت ذلك، وألا يزيد الوقت عن ستة أشهر، بات شرطا أساسيا لقبول دخول الأراضى الحجازية. وأكد ضرورة إجراء فحص قبل مغادرة البلاد؛ للاطمئنان على صحة الحاج، مضيفا أن نتائج التحاليل والفحص الطبى المقرر إجراؤها سيتم إرسالها إلكترونيا، عبر رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة. وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت فى استقبال المسافرين للحج؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم فى أكثر من 237 مستشفى بالجمهورية.

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