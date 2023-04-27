طقس الخميس.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه يسود حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وتوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والاتربة احيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الادارية 32 17

6 أكتوبر 33 18

بنهــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 34 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 15

نخل 31 07

كاترين 25 06

الطور 30 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 31 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 18

بنى سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 34 17



سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 21

الوادى الجديد 35 22

أبوسمبل 34 25