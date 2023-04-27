أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 27 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - العريش

تفتتح وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى موقعين ثقافيين هما: المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش فى إطار احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة شمال سيناء بالعيد الواحد والأربعين لتحرير سيناء، وفى إطار خطة التطوير التى وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة وطبقا لمخطط أعمال صيانة وتطوير المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

القاهرة

تنطلق فعاليات، بطولة كأس العالم للجمباز الفنى «القاهرة 2023» والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجارى على مجمع الصالات الدولى باستاد القاهرة وهى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

القاهرة

يُقام حفل إنشاد دينى على خشبة مسرح الحكمة بـ ساقية الصاوى فى تمام الساعة السابعة مساء وسط حضور متوقع لعدد كبير من متذوقى هذا النوع من الفنون، وهو عرض فنى لفريق الإخوة أبو شعر، أو فرقة الصحابى أبو أيوب الأنصارى.

القاهرة

يُقام حفل للتراث الموسيقى العربى فى الثامنة مساء لـ"فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث" بمعهد الموسيقى العربية برمسيس قيادة المايسترو فاروق البابلى بمشاركة نجوم الفرقة من الفنانين والمطربين "أنغام مصطفى، حنان عصام، نهى حافظ، حسناء، أحمد محسن، محيى صلاح، محمد شوقى، ياسر سليمان".

الإسكندرية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

طشقند

تستضيف، أوزبكستان، الدورة الثانية لمنتدى طشقند الدولى للاستثمار، فى إطار السعى نحو جذب الاستثمار الأجنبى والمؤسسات المالية والاقتصادية المهمة للاندماج فى السوق الأوزبكى.

برلين

يستقبل المستشار الألمانى، أولاف شولتس، رئيس جمهورية ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، فى مقر المستشارية الفيدرالية ببرلين لعقد مناقشات حول التطورات الحالية فى العلاقات الثنائية، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.