مرصد الكهرباء: لم يتم تخفيف الأحمال.. والاحتياطى بلغ 19 ألفا و450 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، فى بيان له، إن قيمة الزيادة الاحتياطية بلغت 19 ألفًا و450 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم خفض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ولفت إلى أن بلغ الحمل الأقصى المتوقع أمس الأربعاء 26 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا و600 ميجاوات أمس الأول الثلاثاء.
وأشار إلى أن المركز القومى للتحكم أعلن مؤشر حالة الحمل أمس، حيث ظهر باللون الأخضر؛ ما يعنى أن الاستهلاك أقل من الإنتاج.
جدير بالذكر، أنه لم يتم تخفيف الأحمال الكهربائية منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار؛ بعد الإنجازات الهائلة التى قامت بها الدولة فى مجال الكهرباء.
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