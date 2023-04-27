سويلم يتابع إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 09:29 صباحاً - وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية ، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال من عدمه ، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن حصر أكثر من ٣٣ ألف منشأ مائى تحت إشراف مصلحة الرى ، وسيتم البدء في حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وأضاف سيادته أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي حوالى ٥٥ ألف كيلومتر ، أو المنشآت القائمة عليها والتي تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية ، الأمر الذى يُسهم في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للإستخدام .

و وجه الدكتور سويلم بإجراء معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولاً بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت ، بحيث تُسهم قاعدة البيانات في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد المهندس/ محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والمواصفات بقطاع الخزانات ، والسيد المهندس/ أبو بكر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ أيمن عبد السلام مدير عام الصيانة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ صبحى عامر مدير عام المشروعات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيدة المهندسة/ عبير ثابت مدير عام التفتيش الفني بمصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ خالد طوبار بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد الدكتور/ عز الدين محمد معاون الوزير لمنشآت الرى ، والسيد المهندس/ احمد نشأت بالمكتب الفنى للسيد الوزير .