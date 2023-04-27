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ننشر المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمقاهي والمطاعم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تستعد المحافظات في تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية المولات والمطاعم والمقاهي والتي من المقرر أن تبدأ غدا القادمة

و في السطور التالية المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية المولات والمطاعم.

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً.

6- عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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