موسم حصاد القمح ينطلق فى قنا.. ومزارعون بعد رفع سعره: بنحبك يا ريس (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلق موسم حصاد محصول القمح المحلى، من داخل حقل أحد المزارعين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، صباح اليوم الخميس، وسط تضافر من الجميع لعبور أى أزمات أو التغلب على أية تحديات تقف أمام عملية التوريد.





وتبلغ مساحة الأرض المنزرعة بالقمح فى محافظة قنا، هذا الموسم 75 ألفا و104 أفدنة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردبا.

وتضم محافظة قنا، 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، بإجمالى سعة تخزينه تصل إلى 232 ألفا و805 أطنان قمح وتفصيلها كالتالى: (صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 ألف طن -صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن -صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 ألف طن -صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن).

أما بنكر قوص فتصل سعته التخزينية إلى 24 ألف طن - شونة قوص بسعة تخزينية 5 ألاف طن -شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 ألاف طن - شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن - شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن - شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طنا - شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طنا - شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طنا - شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طنا - شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طنا).

وبدوره قال حسام خضراوى، مزارع، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن زيادة سعر إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، يعتبر دعما كبيرا للمزارعين فى محافظات مصر، موجها الشكر والتقدير للحكومة لكونها تدعم المزارعين والفلاحين، فالزراعة هى عصب الاقتصاد.

ومن جهته، تابع هانى بكرى، مزارع، أن المزارعين كانوا يزرعون محاصيل مختلفة مثل البرسيم والذرة الشامية وغيرها لتدنى سعر توريد الأردب، إلا أن زيادة سعر توريد أى محصول هى فى الأساس تصب فى صالح المزارع وصاحب الأرض، موجها الشكر للرئيس السيسى بشأن رفع سعر التوريد الأخير إلى 1500 جنيها، قائلا "بنحبك يا ريس وكل الشكر على دعمك ووقفتك معانا.

فى السياق، أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه برفع سعر أردب القمح المورد من المزارعين موسم 2023 ليصل سعره إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط وذلك لدعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم سوف يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد محافظ قنا، ببدء الاعتماد على آلات الحصاد الحديثة ما يساهم بشكل فعال فى تقليل معاناة الفلاح ويسهل عليه حصاد المحصول، مؤكدا على تقديم كافة اليسيرات اللازمة للمزارعين لتوريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة.