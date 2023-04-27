عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مستشار النمسا فى قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مستشار النمسا كارل نيهامر، بقصر الاتحادية.



جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مستشار النمسا كارل نيهامر، بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمى، أنه من المقرر عقد مباحثات بين الجانبين يعقبها مؤتمر صحفى.

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