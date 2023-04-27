للمرة الأولى.. إجراء عملية متقدمة لتثبيت كسر فى الحوض بمستشفى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام، جراحة متقدمة ذات طابع خاص للمرة الأولى بالمستشفى، بقيادة الدكتور محمد راشد رئيس القسم، والدكتور أحمد عبدالسلام أخصائى جراحة العظام، والدكتور أحمد نوفل طبيب جراحة العظام، تحت إشراف الدكتور جلال بليغ مدير المستشفى.





وكانت العملية تثبيت كسر بمفصل الحوض والفقرات العجزية من خلال فتح أمامى، لمريض يبلغ من العمر 27 عاما، مع تثبيت مغلق للمفصل الحرقفى العجزى له تحت جهاز الأشعة، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريض، قبل إجراء العملية الجراحية له، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقره، ويتلقى العلاج اللازم بقسم جراحة العظام تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.



جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصرى بمحافظة الشرقية.



ووجه الدكتور هشام مسعود الإدارة العامة للطب العلاجى، بدعم قسم جراحة العظام بالتجهيزات اللازمة، لإنشاء وحدة متخصصة لجراحات الحوض بمستشفى الزقازيق العام، للارتقاء بالمستوى الطبى والعلمى لقسم العظام، مقدما الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى، ولمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.