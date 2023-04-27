وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: أ.د/ جمال عبد العزيز عبد الحميد عنان عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق. أ.د/ ياسر مصطفى على الجندى عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ. أ.د/ هدى متولى محمد على نصر عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور. أ.د/ أسامة حسن أبو شامة عبد الصادق عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة سوهاج. أ.د/ رحاب محمود محمد صديق عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.

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