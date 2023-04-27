وزير الصحة: الاستجابة لـ96% من شكاوى منظومة مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 01:26 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 96% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات، وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس لعام 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 18 ألفا و579 شكوى، وجار العمل على حل 744 شكوى، مشيرا إلى التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "عبد الغفار" العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، لافتا إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

- تطبيق “فى خدمتك” على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة.

- الخط الساخن الثابت برقم 16528، والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

- البريد الإلكترونى [email protected]

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