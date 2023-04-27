رئيس الوزراء: الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجرى بالسودان الشقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 01:27 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل حديثه بالتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم المقدسة، في سبيل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان الشقيق، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً، معرباً عن أمله في أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء، أن مؤسسات الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول للأزمة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين في السودان، لافتاً إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم الوزارات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء، متوجهاً بالشكر في هذا الصدد لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في السودان، وملحقية الدفاع، وباقى المكاتب الفنية، الذين يؤدون أعمالهم في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، من أجل تأمين عودة المصريين المتواجدين في مناطق الإشتباكات.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لوزارة الخارجية، ولأسرة الفقيد محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم، الذي استشهد يوم الإثنين الماضي خلال متابعته لإجراءات إجلاء المواطنين المصريين.

وفي ذات الإطار، استعرض خلال الاجتماع، كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات المُتخذة تجاه الطلاب المصريين الموجودين في السودان، سواء في مرحلتي التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.

كما عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماتقوم به الوزارة من تواصل مستمر مع المصريين الموجودين في السودان، لتأمين عودتهم، وكذا التنسيقات المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.