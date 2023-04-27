ننشر قرارات مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على قرارات عدة، وهى:

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

شمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكل فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفنى والإبداعى والثقافى.

واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لـ"AFRA"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

ويهدف اتفاق "الأفرا" بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون الأفريقى الإقليمى والتكامل للبحث والتنمية والتدريب على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وقد انضمت مصر لهذا الإتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة به حالياً 45 دولة أفريقية.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء والتى تأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء، وذلك فى مشروعات مشتركة بمجالات عدة، منها: الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيوانى، والعلاج بالإشعاع والطب النووى، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية.

إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنترى داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، فى: برنامج المالية، والتسويق الرقمى، والأعمال الدولية فى الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولى، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المبانى، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

إزالة صفة النفع العام عن بعض الملكية العامة للدولة بالإسكندرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفى ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً فى مجال صناعة النقل البحرى واللوجستيات.

نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزى، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتى ذلك لأهمية الدور الذى تقوم به هذه المستشفى، والحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها، فى تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العملية والعلمية، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.

اعتماد نتيجة دراسة لوزارة المالية

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض بمساحة 1000م2، بمنطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتى ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذى يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالى المنطقة والمخابز، فى إطار الاجراءات التى تتخذها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للحفاظ على الأسعار ومنع الاحتكار.

اعتماد قرارات وتوصيات

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها رقم 95، المنعقدة بتاريخ 3 إبريل 2023، وذلك لعدد 34 موضوعاً.

استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الأداء المالى للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثانى من العام المالى 2021-2022، فى ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التى يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد.

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

ويأتى إطلاق هذه المرحلة فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوى.