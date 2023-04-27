إلكترونى.. وزير التعليم يستعرض تعليمات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفي، حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وعبد الرؤوف عبد الرحمن، مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية وتفاديها.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بسرعة عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على استخدام مستويات التقدير (Rubrics)، في ضوء تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

كما شدد الوزير على عقد برنامج تدريبي لرؤساء ومراقبي أول اللجان، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ 30 مايو المقبل؛ على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

وأوضح الوزير أنه في إطار الإجراءات التأمينية التي اتخذتها الوزارة هذا العام، سيتم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح، وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج، مؤكدًا أنه حرصًا من الوزارة على مبدأ الشفافية، يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.

كما وجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين للجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، مشددًا على الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة والحازمة لمكافحة الغش، مشيرًا إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بوقف أي تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية سواء في الدور الأول أو الثاني.