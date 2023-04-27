استقبال 16 ألفًا من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضى السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح فى تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم 27 أبريل الجارى.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبى من 50 دولة و6 منظمات دولية. هذا، وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة فى تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية فى السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

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