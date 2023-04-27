أبو الغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انتقاده الشديد للخطاب الذى أدلت به رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بخصوص نشأة اسرائيل، معتبراً أن "هذا الخطاب لا يعد فقط مسيئاً للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة.. وإنما أيضاً يعكس تماهياً كاملاً مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف".





ونقل جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الانسان التى يحب المسؤولون الاوروبيون دوماً الاشارة اليها فى احاديثهم. واعتبر الأمين العام أن مثل تلك المُسارعة بتهنئة إسرائيل بـما يعتبره البعض إنجازاتٍ تخفى إنكاراً للظلم التاريخى الذى لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطينى على يد الاحتلال الاسرائيلى بل ويعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض. ونوّه المتحدث الرسمى بأن رئيسة المفوضية تحتاج إلى مُراجعة أمينة لموقفها خاصة وأن خطابها قد خلا من أية إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية الى النور مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تُشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادى فى مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.

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