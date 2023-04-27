القوى العاملة: إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل أجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023.





وأضاف شحاتة - فى بيان اليوم الخميس - أن هذه الأجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى أجره اليومى.

وهنأ جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة؛ لوضع أحكام موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلًا من الاثنين أول مايو، وذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية بالمناسبات والأعياد.