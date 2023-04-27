مدبولي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 05:28 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار النمساوى كارل نيهامر، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون قبل بدءالمائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصرى النمساوى.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا.

وأعقب انتهاء المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين حيث ألقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كالتالي:

- تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون فى عدد من القطاعات المهمة، على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة

- نستهدف تحقيق زيادة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلـى مصـر

- مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين - تواصل الدعوة فى اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى تغليب لغة الحوار، والتوصل إلى تسوية سلمية، لإنهاء الصراع فى أقرب فرصة.

- تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي، والقضية الفلسطينية، وقضية "سد النهضة"، فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة فى السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ، على استعادة الاستقرار هناك، والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق.

- بشأن ملف الهجرة غير الشرعية أوضحت حجم الجهود المصرية فى استضافة "9" ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر، ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية، المتاحة للمواطنين المصريين، دون تمييز أو تفرقة.

- حرصت على إطلاع دولة المستشار، على الخطوات الجادة والمستمرة، التى تتخذها الدولة المصرية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من منظور شامل ومقاربة متكاملة، تستهدف تمكين المواطن المصرى، من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى كفلها الدستور المصرى وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان، التى تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم، للحوار والتعاون البناء مع شركائها، فيما يتعلق بهذا الملف المهم.

- أطلعت الجانب النمساوي، على النجاح الكبير الذى حققته مصر - حكومة وشعبا - فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية بتضحيات كبرى قدمها المصريون وبرؤية شاملة، تغطى كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة.