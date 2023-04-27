وزير القوى العاملة يقدم التهنئة لعمال مصر.. ويؤكد دورهم الوطني في بذل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 05:28 مساءً - تقدم حسن شحاتة، وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد العمال

جاء ذلك خلال إعلان وزير القوى العاملة، بأن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلًا من يوم الاثنين أول مايو 2023.

وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، وذلك بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.

تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل

وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2023، لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة على الإيداع والإقراض، للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسط صعود معدلات التضخم لـ 39.5% خلال مارس