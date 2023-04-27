المستشار النمساوي: مصر حجر راسخ للاستقرار والأمن في شمال إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 05:28 مساءً - أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم /الخميس/ أن مصر تعد "حجر راسخ" للاستقرار والأمن في شمال إفريقيا.

وقال نيهامر - خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية - إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى النمسا ستكون مهمة للغاية لأن مصر دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة لبلاده، لافتا إلى أنه خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للنمسا سوف يتم التوسع في الاتفاقيات في هذا الصدد لترسيخ التعاون بشكل أكبر بين البلدين.

وأضاف المستشار النمساوي، أن هدف زيارته لمصر هو التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكدا أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات النمساوية يرسخ هذا التعاون ويضعه نصب الأعين.