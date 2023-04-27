محافظ قنا يفتتح موسم حصاد محصول القمح للعام الحالى

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الخميس، موسم حصاد محصول القمح المحلى من داخل حقل أحد المزارعين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد جيلانى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.





وذكرت المحافظة - فى بيان - أن المحافظ استمع لشرح مفصل من صاحب الحقل الزراعى عن إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة، مشيدًا ببدء الاعتماد على آلات الحصاد الحديثة ما يساهم بشكل فعال فى تقليل معاناة الفلاح ويسهل عليه حصاد المحصول، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتوريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة. وقال المحافظ إنه تم زيادة سعر أردب القمح المورد من المزارعين ليصل سعره إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك لدعم المزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم سوف يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية. يذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، اتخذت كافة التدابير التى تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 ألفًا و805 أطنان قمح.

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