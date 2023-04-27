الخارجية: 14 ألف سوادني و2000 أجنبي عبروا إلى الأراضي المصرية حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 06:29 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن عبور أكثر من 16000 فردا من مختلف الجنسيات إلى داخل مصر، حتى اليوم 27 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر من الأجانب 2000 مواطن، تابعين لـ50 دولة، و6 منظمات دولية.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.