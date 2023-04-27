المتحدث العسكرى : القوات البحرية المصرية تقوم بإخلاء وإنقاذ لنش سياحى بنطاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 06:29 مساءً - تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحى على متنه عدد (٣٧) فرد من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق .

حيث وردت إشارة إستغاثة من اللنش ويستقله عدد ( ١٤ ) فرد إنجليزى و( ٣ ) فرد ألمانى و( ٤ ) فرد بلجيكى و( ٣ ) فرد أسبانى وفرد أيرلندى وفرد سويسرى وعدد ( ٨ ) فرد مصرى طاقم اللنش وعدد ( ٣ ) فرد مصرى غطاس ، وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلى لتقديم المعاونة والإنقاذ ، ونجح فى إنقاذ مستقلى اللنش السياحى بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربى .

يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية .

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