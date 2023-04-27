يأتى ذلك على هامش منتدى الأعمال المصرى النمساوى الذى تستضيفه القاهرة، وحضر مراسم التوقيع وزير النقل، وكارمن جوبى، نائبة رئيس غرفة التجارة.
ووقَّع العقد كلُ من المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مُمثلًا عن وزارة النقل المصرية، ومن الجانب النمساوى جونتر نويريتر، الرئيس التنفيذى لشركة فويست ألبين النمساوية.
وعلى هامش توقيع العقد، صرح الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمرين لمنظومة السكك الحديدية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والدولى فى المشروعات، وكذا توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر، ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتوطين وتعميق التصنيع المحلى.
ولفت إلى أن هذا العقد يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مشغلين دوليين من القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولًا إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوى الهام الذى ينقل الملايين من الركاب سنويًا، بهدف الحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة السكك الحديدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.