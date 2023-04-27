حالة الطقس غدا الجمعة مائل للحرارة نهارًا مع تساقط أمطار جنوبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 07:26 مساءً - حالة الطقس غدا, كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، حيث يتوقع الخبراء أن يكون مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود بعض التقلبات الجوية، التي تؤثر على مناطق متفرقة على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن يشهد طقس غدا أجواء حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مدن ومحافظات الجنوب، مع نشاط الرياح، التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال الصعيد على فترات.

أشارت الأرصاد إلي تساقط أمطار على بعض المناطق، جاء بيانها كالتالي:

- خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجة البحري.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجة البحري.

جاءت درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء كالتالي:

- القاهرة 26 – 15، العاصمة الإدارية 26 – 15، أكتوبر 27 – 16، بنها 26 – 15، دمنهور 24 – 14، وادي النطرون 21 – 15، كفر الشيخ 25 – 15، المنصورة 25 – 15، الزقازيق 26 – 15 درجة.

- شبين الكوم 26 – 15، طنطا 26 – 15، دمياط 24 – 16، بورسعيد 23 – 16، الإسماعيلية 27 – 16، السويس 27 – 16، العريش 24 – 15، رفح 24 – 15، رأس سدر 31 – 15 درجة.

- نخل 33 – 7، كاترين 25 – 06، الطور 32 – 20، طابا 30 – 20، شرم الشيخ 35 – 21، الإسكندرية 22 – 15، العلمين الجديدة 24 – 16، مطروح 21 – 15، السلوم 22 – 15 درجة.

- درجة الحرارة على الفيوم 32 – 17، بني سويف 25 – 17، المنيا 32 – 16، أسيوط 33 – 16، سوهاج 34 – 19، قنا 35 – 22، الأقصر 36 – 22، أسوان 37 – 21، الوادي الجديد 35 – 22، أبوسمبل 34 – 25 درجة.